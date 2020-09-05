TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Belli suçlara idam cezası olmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim" dedi. Tekirdağ'daki programları kapsamında Marmara Ereğlisi ilçesine gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, adliye binası açılış törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şentop, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği belirli suçlara yönelik idam cezasının getirilmesi açıklamasının sorulması üzerine Şentop, Türkiye'de belirli suçlara idam cezasının gelmesi önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bu konuda ben şahsi görüşümü ifade edeyim. Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi taammüden en eski tabirle tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme suçları, bir de özellikle küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırla olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Bu konuda çalışmalar da yaptım. Tabi bu konuda cezanın gelebilmesi için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var. Bunlarla ilgili de yeniden değerlendirme yapılması gerekir. Takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu. Şu anlamda söylüyorum. Cezalarda önemli olan caydırıcılık hususu. Şüphesiz bu her ceza için geçerli ama toplumun huzurunun toplumunun değerlerini çok ciddi ölçüde sarsan bu tür büyük suçlarda caydırıcılık çok daha önemli."