CHP hazımsızlığı: Teşekkür pankartlarını tek tek kestiler

İstanbul'un sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete girdi.

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

CHP'nin afiş hazımsızlığı | Video

AK Parti Kadıköy teşkilatı da hastane için teşekkür pankartları hazırlayıp Kadıköy'ün çeşitli noktalarına admıştı. CHP, bunpanlartlardan rahatsız oldu. CHP'li İBB Zabıtası bu pankartları tek tek kesti. O snlar kameralara takıldı.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Aydoğan Ahıskın sosyal medyada zabıta görevlilerinin pankartları kestiği anlara ilişkin görüntüleri paylaşıp,"Göztepe Şehir Hastanesi için astığımız teşekkür pankartlarımızın tamamını CHP'li İBB zabıtaları kesti. Hazımsızlar biliyoruz. Çünkü Kadıköy'e en büyük yatırımları AK Parti yapıyor.Pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İBB,enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcıyor.



CHP ZİHNİYETİ HİÇ DEĞİŞMİYOR!

Emek hırsızı CHP'li İBB, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak açılmasına da, Kadıköylülere hizmet vermesine de tahammül edemiyor!"dedi.

Bilindiği gibi CHP'li İBB Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yollarını yapmayı reddetmişti.

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