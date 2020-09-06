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Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi! Gezmedik yer bırakmadı, köpeğine Netflix açtırdı

annelerinin İl Binası önündeki eylemi 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler, evlatlarına kavuşmak için büyük çileler çekiyor. Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden ve terör örgütü ile ilişkisini gizlemeyen HDP'li yöneticilerin çocukları ise ultra lüks bir hayat yaşıyor. Eğitiminden alı konularak dağa kaçırılan çocukların tam tersine, HDP'lilerin çocukları yurt dışında en iyi üniversitelerde okuyor. Bunun son örneği HDP Eş Genel Başkanı 'ın kızı oldu. Buldan, 'de Royal Holloway Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken, oldukça şaşalı bir hayat yaşıyor. Zelal Buldan'ın sosyal medya paylaşımları bu şaşalı hayatı gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 09:56 Son Güncelleme: 6.9.2020 10:10 ABONE OL
Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi

anneleri, İl Binası önünde bir umut ile çocuklarını beklerken, HDP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin çocukları lüks yaşamları ile dikkat çekiyor. Her açıklamada Kürt halkının savunuculuğuna soyunan HDP'liler, terör örgütü ile ilişkilerini de gizlemiyor. Dağa kaçırılan çocuklar için tek bir söz edemeyen HDP'li yöneticilerin çocuklarına sunduğu hayat ile Kürt ailelere reva gördükleri hayat iki yüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi

BULDAN'IN KIZI ULTRA LÜKS YAŞAMINI ANBEAN PAYLAŞIYOR

Eş Genel Başkanı 'ın oğlu Neçirvan Buldan'ın ultra lük yaşamına dair görüntüler çok konuşulurken, bu kez kızı 'ın şaşalı yaşamı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından her anını paylaşan Zelal Buldan'ın sık sık seyahat ettiği ve lüks otellerde konakladığı görülüyor.

Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi

RİO KARNAVALI'NA BİLE KATILMIŞ

Ağabeyi Neçirvan Buldan'ın izinden giden , deyim yerinde ise 'de ayak basmadık yer bırakmadı. Yıllık 150 bin TL dolayında bir ücrete Royal Holloway Üniversitesi'ne kaydını yaptıran Zelal Buldan'ın lüks gezmeleri İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Buldan, Rio Karnavalı'na bile katıldı.

Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi

KÖPEĞİNE BİLE NETFLİX AÇTIRDI

Buldan'ın çocukları lüks yaşama öylesine kapıldı ki, Neçirvan oldukça lüks üstü açık BMW marka bir araçla gezerken, Maldivler'de dünyanın en lüks otellerinden birinde konakladı.

Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi

Ağabeyine nispet yaparcasına harekete geçen Zelal ise, köpeğine Netflix açtırdı. Buldan'ın iki çocuğu lüks yaşam konusunda birbiri ile yarışa girdi.

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Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi! Gezmedik yer bırakmadı, köpeğine Netflix açtırdı
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