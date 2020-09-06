Diyarbakırlı anneler ağlarken Buldan'ın çocukları lüks yarışına girdi! Gezmedik yer bırakmadı, köpeğine Netflix açtırdı

Diyarbakır anneleri, HDP İl Binası önünde bir umut ile çocuklarını beklerken, HDP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin çocukları lüks yaşamları ile dikkat çekiyor. Her açıklamada Kürt halkının savunuculuğuna soyunan HDP'liler, terör örgütü PKK ile ilişkilerini de gizlemiyor. Dağa kaçırılan çocuklar için tek bir söz edemeyen HDP'li yöneticilerin çocuklarına sunduğu hayat ile Kürt ailelere reva gördükleri hayat iki yüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.