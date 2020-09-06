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: 'Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntüler geldi! İşte nefes kesen o anlar...

haberi: Türkiye ile KKTC, 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatını bugün başlattı. Dört gün sürecek tatbikattan ilk görüntüler geldi. görüntüleri, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor." notu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 17:21 Son Güncelleme: 6.9.2020 17:49 ABONE OL
Son dakika: 'Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntüler geldi! İşte nefes kesen o anlar...

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 6-10 Eylül tarihleri arasında 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatını gerçekleştirecek. Tatbikat bu sabah başlarken, ilk görüntüler de geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan tatbikat görüntüleri nefesleri kesti.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatından görüntüler paylaşıldı | Video

MSB'DEN 'AKDENİZ FIRTINASI' PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen tatbikata ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.

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RUM MEDYASINDA KORKU MANŞETLERİ ATILDI

Türkiye ile KKTC'nin tatbikatı Rum medyasında endişeye neden oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tek gündem 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı olurken, Girne semalarında Türk halkını selamlayan helikopterlere dikkat çekildi.

Rum medyası, Türkiye'nin Yunanistan'a bu tatbikat ile hem yanıt hem de gözdağı verdiğini belirten manşetler attı.

DOĞU AKDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ile sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini ifade eden, her zeminde herkesle, önkoşulsuz görüşebileceğini bildiren Türkiye, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğini belirtiyor.

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ise, masadan kaçarken, Fransa başta olmak üzere arkasına aldığı devletlere güvenerek gerilimi tırmandırıyor. Yunanistan'ın küstah hamlelerine anında yanıt veriliyor.

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Son dakika: 'Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntüler geldi! İşte nefes kesen o anlar...
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