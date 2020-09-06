SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 6 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

İşte, Türkiye'de 6 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahretin Koca 6 Eylül'e ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan rakamlarda bugünkü test sayısının 96842, vaka sayısının 1578, vefat sayısının 53, iyileşen hasta sayısının 1013 olduğu görülüyor.

İşte bugünkü tablo:

Test sayısı: 96842

Vaka sayısı: 1578

Vefat sayısı: 53

İyileşen hasta sayısı: 1013

BAKAN KOCA : BİRLİKTE TEDBİRLİ OLALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

5 EYLÜL RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı. Dün 99 bin 497 test yapıldı, 56 kişi vefat etti, 984 hasta iyileşti ve bin 673 vaka tespit edildi. Toplam hasta sayısı 278 bin 228'e, vefat sayısı 6 bin 620'ye, iyileşen hasta sayısı ise 250 bin 92'ye yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı da bin 91 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir" dedi.

Test sayısı: 99.497

Vaka sayısı: 1673

Vefat sayısı: 56

İyileşen hasta sayısı: 984

4 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı:

Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.

Test sayısı: 117.113

Vaka sayısı: 1612

Vefat sayısı: 53

İyileşen hasta sayısı: 1021