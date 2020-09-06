Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, Obama'dan intikamını böyle aldı...

Cohen'in 'Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump, seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi. Cohen, Trump'ın Obama'dan olan intikamını adeta sahtesiyle aldığını ifade etti.