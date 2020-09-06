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Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, 'dan intikamını böyle aldı...

Son dakika haberi: Başkanı , sıradışı hareketleri, sosyal medya açıklamaları, tutarsız davranışları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ne zaman ne yapacağı kestirilemeyen ABD Lideri Trump ile ilgili olay bir itiraf geldi. Trump'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen kitabında, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Cohen, Trump'ın 'dan nefret ettiğini belirtti, intikamını almak için Obama'ya benzeyen bir kişiyi ofisine çağırıp kovduğunu iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 17:33 Son Güncelleme: 6.9.2020 17:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, Obama'dan intikamını böyle aldı...

Başkanı 'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Başkan Trump'ın 'ya olan nefretini yazdı. Cohen kitabında, Trump'ın eski Başkan Barrack Obama'ya benzeyen bir kişiyi ofisine çağırıp kovduğunu ileri sürdü.

Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, Obama'dan intikamını böyle aldı...

Başkanı 'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Trump'ın ABD eski Başkanı Hüseyin Barack 'ya olan nefretini yazdı.

Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, Obama'dan intikamını böyle aldı...

Cohen'in 'Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, Başkanı , seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack 'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi. Cohen, Trump'ın Obama'dan olan intikamını adeta sahtesiyle aldığını ifade etti.

Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, Obama'dan intikamını böyle aldı...

'ÇAKMA-BAMA'

Trump'ın bir 'Çakma-Bama' kiralayarak 'nin ilk siyahi başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini ifade eden Cohen, çekim tarihini ve 'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı.

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Son dakika haberi: Trump'ın eski avukatından bomba itiraf! Trump, Obama'dan intikamını böyle aldı...
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