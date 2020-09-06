Son dakika: MSB'den operasyon açıklaması: 10 günde 91 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 saatte 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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