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: 'den operasyon açıklaması: 10 günde 91 terörist etkisiz...

haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son 24 saatte 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu rakamın son 10 günde 91 olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 13:25 Son Güncelleme: 6.9.2020 13:34 ABONE OL
Son dakika: MSB'den operasyon açıklaması: 10 günde 91 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 saatte 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Son dakika: MSB'den operasyon açıklaması: 10 günde 91 terörist etkisiz...
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