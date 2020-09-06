Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

Son dakika haberi: , Doğu 'deki hak ve menfaatlerinden taviz vermezken, ilan ettiği atış ve arama Navtex'leri ile kararlılığını ortaya koyuyor. 'ın haksız tutumu ve masadan kaçarak gerilimi artırmasının ardından Türkiye, 6-10 Eylül tarihleri arasında ile birlikte bölgede tatbikat gerçekleştiriyor. Bugün başlayan 'Akdeniz Fırtınası' isimli tatbikat Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde endişe ve korku yarattı. Türk helikopterlerinin Girne semalarında uçması, Yunanistan'a yanıt olarak nitelendirildi.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 15:17 Son Güncelleme: 6.9.2020 15:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

ve tarafından 6-10 Eylül'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Fırtınası Tatbikatı" hazırları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu. kdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı. O anları son dakika olarak olarak duyuran Rum medyası, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

Akdeniz Fırtınası tatbikatı Rum medyasını panikletti! Türkiye tatbikatla cevap verdi | Video

SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

OKTAY VE MSB'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Rum medyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu 'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve 'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.

SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

"YUNANİSTAN'A ASKERİ TATBİKATLA CEVAP VERİLDİ"

Rum ve Yunan hükümetlerinin açıklamalarına karşı 'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde; "Ankara, Kıbrıs'ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askerî tatbikatla Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi" denildi.

SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

Haberlerde tatbikatın, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis'in de Avrupa Birliği'ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.

SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...

RUM LİDERİNDEN ACİL DURUM TOPLANTISI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, 'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu olacağı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Rum medyasında korku manşetleri: Türk helikopterleri Girne semalarında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA