Vali, fındık işçileri ile elele

Sakarya'da fındık toplamak üzere Güneydoğu Anadolu'dan gelen işçilerin Kürtçe konuştukları için darp edildikleri iddia edilmiş olayın daha sonradan fındık toplamak üzere iki ortak arasındaki hisse kavgasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

BİRLİKTE FINDIK TOPLADILAR

Çeşitli medya organlarınca olay provoke edilmeye çalışılırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, Kocaali'nde; Diyarbakır, Batman, Mardin, Adana illerinden gelip fındık hasadı gerçekleştiren mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, onlarla birlikte fındık topladı.





"BİZ HEP BİRİZ DİYEREK FINDIK TOPLADIK"



Çetin Oktay Kaldırım,"Batman'dan fındık hasadı için 30 yıldır İlimize gelen Dayıbaşı Mustafa beyin söylediği gibi; 'Biz hep biriz, beraberiz, kardeşiz'

Eşimle birlikte Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana'dan fındık hasadı için gelen işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla birlikte fındık topladık"dedi.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Konuyla ilgili Sakarya Valiliği'nden bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir.



Konu ile ilgili yapılan araştırmada; 22.08.2020 tarihinde İlimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir.

Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikâyet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye'nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tesbiti ile ilgili de Emmniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

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