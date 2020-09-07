Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ele geçirildi

'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalanırken, 44 ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 13:22 Son Güncelleme: 7.9.2020 13:26 ABONE OL
Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet ele geçirildi. Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 115 iş yerine de idari işlem uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA