Başkan Erdoğan KADEM’in 28 Şubat temalı sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlediği 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi. Pandemi nedeniyle ara verilen sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor. Erdoğan sergide, bir kız öğrencinin piyano dinletisine de katıldı. Başkan Erdoğan, ziyaretine ilişkin Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetlere ve kadınlarımızın hafızasında bıraktığı derin izlere sanatın güçlü diliyle dikkat çeken 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini torunum Mahinur ile birlikte ziyaret ettik. KADEM'e ve tüm eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum."