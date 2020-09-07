DEAŞ’ta işkenceyle örgüt içi infaz

Konya'da daha önce hakkında DEAŞ terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan sözde örgütün istihbaratçısı Emrah Ağar (27), 23 Temmuz akşamı Selçuklu ilçesindeki evinden iki örgüt üyesi tarafından konuşmak için dışarı çağrıldı. Minibüse alınan Ağar'a, götürüldüğü dağlık arazide 5 DEAŞ üyesi "dinden çıktığı" belirtilerek 4 saat işkence yapıldı. Elleri ve ayakları bağlanarak demir sopalarla darp edilen Ağar'ın akciğerleri patlarken, kafatası ve vücudundaki birçok kemiği kırıldı. Eline de bıçak saplanan Ağar, dere yatağına bulundu. Ağar, kaldırıldığı hastanede öldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında Ağar'ın infaz edildiği ortaya çıktı. YApılan operasyonda şüphelilerden Abdulsamet D. (35) yakalanamazken Abdullah A. (33) ile Naci (33), Sedat (30), Emrah Ö. (23) kardeşleryakalandı. ZAnlılardan Emrah Ö. serbest bırakılırken, Naci Ö., Sedat Ö. ve Abdullah A. tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçlarından tutuklandı.