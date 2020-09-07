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üyesi 3 şüpheli 'a kaçarken yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre sınırında, 'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi 3 şüpheli yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 14:50 Son Güncelleme: 7.9.2020 14:50 ABONE OL
FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında, 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre, bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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