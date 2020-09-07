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Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Helvacı tutuklandı

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 7.9.2020 16:40 ABONE OL
Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Helvacı tutuklandı

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı.

YURTDIŞINA KAÇACAKLARDI

Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Helvacı tutuklandı
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