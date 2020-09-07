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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Kritik isimler etkisiz

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Bitlis Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu birinin gri listede yer alan iki kritik terörist olduğu belirtild. Etkisiz hale getirilen hainlerden turunca kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edilirken gri kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:52 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:58 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Kritik isimler etkisiz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Bitlis Sehi Ormanlarında, dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi" denildi.

GRİ KATEGORİDEN DE BİR KİŞİ VAR

Açıklamada ayrıca "Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Kritik isimler etkisiz
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