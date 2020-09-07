İstanbul'da direksiyon başında çiğ köfte yiyen sürücünün cezası belli oldu

İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere dün bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un çeşitli noktalarında seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücünün görüntüleri anbean kameralara yansıdı.
Kadın sürücünün çiğ köfteli, tespihli trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu pes dedirtti | Video
KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.
132 LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ
Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası uygulandı.İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada... Şişli’de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi Arnavutköy'de ilginç kaza; trafiğe kapalı yolda kum yığınına böyle çarptı