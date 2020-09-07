Son bir günde 22 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı son Irak'ın ve Suriye'nin kuzayende son 24 saatte 16, son 10 günde ise 91 PYD-PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bitlis Sehi ormanlarında ise bir grup teröristin barındığına dair alınan istihbart üzerine SİHA'lar keşif uçuşu yaptı. İncelenen görüntülerle 6 teriristin bulunduğu yer tespit edildi. Bölgeye Jandarma SİHA'ları ile düzenlenen hava harekatında 6 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin bölge sorumlusu, 2'sinin İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde olduğu belirtildi.