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Son bir günde 22 terörist öldürüldü

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Son bir günde 22 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı son Irak'ın ve Suriye'nin kuzayende son 24 saatte 16, son 10 günde ise 91 PYD-PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bitlis Sehi ormanlarında ise bir grup teröristin barındığına dair alınan istihbart üzerine SİHA'lar keşif uçuşu yaptı. İncelenen görüntülerle 6 teriristin bulunduğu yer tespit edildi. Bölgeye Jandarma SİHA'ları ile düzenlenen hava harekatında 6 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin bölge sorumlusu, 2'sinin İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde olduğu belirtildi.
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Son bir günde 22 terörist öldürüldü
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