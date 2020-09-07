Son dakika: CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay iş isteyen kadına tecavüz etti

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Didim Belediye'si skandal görüntüler ile Türkiye'de gündem oldu. İddiaya göre, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz etti. Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da bulunduğu ortamda, CHP'li Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in günlerce süren cinsel saldırılarda bulunduğu ortaya çıktı.

ÖNCE BİR OT İÇİRİLDİ

Saldırıyı anlatan mağdure kadın, belediyede görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdure kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek alçak fiiliyatın mağduru olduğunu açıkladı.