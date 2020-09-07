SON DAKİKA! Kritik Kabine toplantısı başladı; Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yakından takip ettiği ve Bilim Kurulu öneriyleriyle ilerleme sağlanan Koronavirüs ile mücadele sürecinde bir önemli eşiğe daha gelindi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi olağan toplantısı Kovid-19 mücadelesi başta olmak üzere birçok sıcak gündem maddesi ile toplandı. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor.

İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına ilişkin son dakika ayrıntıları;

Coronavirüs salgını sürecinde salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve tedbir kararlarının alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı. Kabinenin kritik konu başlıklarından birini son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

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YENİ TEDBİRLER SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık ederken gündemin ilk sıralarında Koronavirüs olmaya devam ediyor. Toplantıda kritik koronavirüs vaka sayılarına ilişkin detayların konuşulacağı bildirilirken yeni kararlar alınıp alınmayacağı da merak ediliyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı. Ardından Erdoğan saat 15.30 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etmeye başladı.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüsle mücadele olacak. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.

YUNANİSTAN İLE KRİZ MASADA

Toplantının diğer önemli gündem maddesi ise son dönemde Yunanistan'ın tetiklediği kriz olacak. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikatın yanı sıra önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ele alınacak. Krizin çözümü içim diyalog kapısını açık tutulurken, Almanya ve NATO'nun bu yöndeki girişimleri de değerlendirilecek. Toplantıda, "Yunanistan'ın Ege'deki hukuk ihlalleri" başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

LİBYA DA KONUŞULACAK

Kabinede Libya'daki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabulünün ardından yapılacak kabine toplantısında Libya'da atılacak adımlar da değerlendirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN GİRESUN'U TAKİP EDİYOR

Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.