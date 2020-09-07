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-İran 6'ıncı toplantısını yarın gerçekleşecek

Başkan ile İran Cumhurbaşkanı başkanlığında, yarın videokonferans yöntemiyle '-İran 'nin' 6'ncı toplantısı gerçekleşecek.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 23:43 Son Güncelleme: 7.9.2020 23:45 ABONE OL
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ıncı toplantısını yarın gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında, videokonferans marifetiyle, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecektir. Konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Toplantıda İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ıncı toplantısını yarın gerçekleşecek
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