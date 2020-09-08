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’da operasyonu! 7 kişi yakalandı

Son dakika gelen habere göre ’da / silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 şahıs yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 14:18 ABONE OL
Antalya’da FETÖ operasyonu! 7 kişi yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler terörle mücadele büro amirliklerince 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Antalya’da FETÖ operasyonu! 7 kişi yakalandı
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