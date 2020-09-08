İBB; Sirkeci’de Emirler Mescidi’nin bulunduğu alana heykel dikti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel diktiği ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın; Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel diktiği öğrenildi.





Emirler Mescidi'nin; 1955-1957 istimlâkleri sonucu yıktırıldığı ve ticari alan olarak kullanıldığı ifade edildi. İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, mescid alanı olan yerde bulunan heykelin kaldırılması için karar alacağı öğrenildi. Kurul kararının ardından Emirler Mescidi'nin yapımına başlanacak.





KURUL, EMİRLER MESCİDİ'NİN KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMESİNE KARAR VERDİ

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak bilinen Emirler Mescidi'nin ihyası için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

Kurul; Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul; Emirler Mescidi'nin tespit ve tescilinin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında yeterli bulunduğunu, aynı yasanın 6. maddesi gereğince söz konusu mescidin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine hükmetti.





Kararda; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatının uygun olduğuna, söz konusu plan tadilatının meri 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na işlenmesine, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Sanat Tarihi raporu ile beraber kurula iletilmesine istendi.





KADASTRAL HARİTALARDA DA MESCİD OLARAK GÖZÜKÜYOR

Emirler Mescidi'nin bulunduğu alan; 1875 tarihli Mühendishane, 1913-1914 tarihli Alman Mavileri, 1922 tarihini esas alarak çizilen Muller-Wiener, 1933 tarihli kadastral haritalarında mescid olarak gözüküyor.

Kurul dosyasında; Emirler Mescidi'nin yıkılmadan önce çekilen fotoğraflar da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda Emirler Mescidi'nin olduğu açıkça görülüyor.





EMİRLER MESCİDİ'NİN ALANINDAKİ BENZİN İSTASYONU KALDIRILDI



Emirler Mescidi'nin bânisinşn 1760'lı yıllarda yaşayan Emîr Hâce Seyyid Mustafa Efendi olduğu ifade edildi. Mescid; 1955-1957 istimlâkleri sonucu yıkıldı ve ticari alan olarak kullanılmaya başlandı. Mescid alanında en son benzin istasyonunun bulunduğu ifade edildi. Benzin istasyonunun kaldırıldığı öğrenildi. Emirler Mescidi; kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak biliniyor.

İBB'NİN TAKSİM MEYDANI'NDA KAÇAK İNŞAA ETTİĞİ ANIT KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Taksim Meydanı'nda 29 Ekim 2019 tarihinde açılan, daha sonra kaçak olduğu anlaşılan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve altın kaplama bir Atatürk mozolesinin bulunduğu anıt kaldırıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformu, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda söküldü. Söküm işlemleri, 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti.

35 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin altına yapılan ve tartışmalara neden olan anıt, gece geç saatlerde belediye ekipleri tarafından kaldırılarak götürüldü.