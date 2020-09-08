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Terör örgütüne baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İstanbul merkezli toplamda  7 23 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalandı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 8.9.2020 17:31 Son Güncelleme: 8.9.2020 17:35 ABONE OL
MLKP Terör örgütüne baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İstanbul merkezli toplamda 7 ilde (İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır) 23 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gece 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 hedef şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.

MLKP Terör örgütüne baskın! 14 şüpheli yakalandı | Video

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MLKP Terör örgütüne baskın
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