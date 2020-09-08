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Sömbeki adası silahlandırıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Sömbeki adası silahlandırıldı
Yunanistan, Meis adasından sonra Türkiye'ye yakın olan adalara asker ve silah yığmaya devam ediyor. Son olarak Marmaris'in Bozburun limanına sadece 6.5 km uzaklıktaki ve Türkçe ismi Sömbeki olan Simi adasını silahlandırmaya başlayan Yunanistan'ın bölgede kurduğu üsleri ahaber görüntüledi. 12 adalar içerisinde yer alan Sömbeki Datça'ya 8, Atina'ya ise 425 km uzaklıkta. 65 kilometrekarelik ada 2 bin 590 nüfuslu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi ile birlikte Osmanlı toprağı olan 'Simi Adası' 1912'ye kadar Osmanlı yönetiminde kaldı.
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Sömbeki adası silahlandırıldı
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