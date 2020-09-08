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Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmayacağı duyurulurken, bu sabah 'da istenmeyen görüntüler oluştu. Vatandaşların yeterli özeni göstermemesine bir de metrobüsün bozulması eklendi. Az sayıda sefer yaptığı gerekçesi ile sık sık eleştirilen metrobüslerden biri bu sabah Küçükçekmece Beşyol durağında bozuldu. Tıka basa dolu olan diğer metrobüslere bir de bozulan metrobüsün yolcuları eklendi. Vatandaş zor anlar yaşarken, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yoğunluğa sitem eden vatandaşlar, İBB'ye seferlerin artırılması çağrısında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:13 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya giden metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular araçtan indirildi. Arkadan dolu gelen araçlara binmek isteyenler büyük çaba harcarken, koronavirüs ile mücadele önlemleri de unutuldu.

Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

Metrobüsler bu sabah Beylikdüzü ve Avcılar'dan yine tıka-basa hareket ederken, birçok araçta sosyal mesafe kuralı uygulanamadı. Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne saat 08.15 sıralarında giden metrobüse güçlükle binenler, Küçükçekmece'deki Beşyol durağına gelindiğinde araç sürücüsü, metrobüsü durağını geçer geçmez durdurdu.

Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

Sürücü araçtan inerek arızayı gidermeye çalıştı. Sürücünün defalarca aracı çalıştırma çabası sonuç vermeyince kapılar açıldı. İçeride kalabalık nedeniyle güçlükle yer bulan yolcular metrobüs yolunda yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra durağa ulaştı. Bu sırada görevliler de metrobüs trafiğini kısa süreliğine durdurdu.

Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

Hınca hınç dolu metrobüsten inerek durağa gelenler yine dolu gelen metrobüslere binmeye çalışırken, kapıların güçlükle kapatılabildiği görüldü. Yolcuların sosyal mesafe kuralını çiğneyerek metrobüslere binmesi ile oluşan yoğunluk kısmen ortadan kalktı.

Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

SEFER SAYILARI ARTTIRILMALI

Öte yandan Altunizade Metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.

Altunizade metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. Yolcular koronavirüs nedeniyle daha az yolcunun olduğu toplu ulaşım araçları talep ediyor.

Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...

Metrobüs kullanan Fatih Keleş, "Hafta içi metro ve metrobüs kullanıyorum. Aşırı bir yoğunluk var. Ayakta yolcu kapasitesini yarısı kadar yolcu alınacak diye anonslar yapılıyor. Kapıdan taşana kadar yolcu alınıyor. Ayakta yolcu olması bence yanlış. Seferlerin arttırılması gerekiyor "diye konuştu.

Ahmet Uyanık isimli yolcu "Ayakta yolcu sayısı azdı. Kurallara uymamız gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşların tedbirlere uyması gerekli" dedi.

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Son dakika: Az sayıda hizmet veren metrobüs arıza yapınca vatandaş çileden çıktı! İBB'ye sefer tepkisi...
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