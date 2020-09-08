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Son dakika haberi: ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış

Son dakika haberi: Suç örgütü lideri ve çete üyelerinin gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; Adnan Oktar'ın gizli geçitten dışarı çıkmadan önce iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirdiği görülüyor. İşte Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçış anları...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 15:48 Son Güncelleme: 8.9.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış

Son dakika haberi... ve çete üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda villada bulunmayan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı. İşte Adnan Oktar ve kediciklerinin firar anları...

Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış

GİZLİ GEÇİTTEN KAÇTILAR

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın kalesi olarak bilinen lüks villa didik didik arandı. Villaya baskın yapan polis ekipleri aramalarda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirdi. Ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamadı. İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı! | Video

Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış

KAÇIŞ ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Operasyondan kıl payı kurtulan 'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Adnan Oktar gizli geçitten iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirirken görülüyor. Kaçış güzergahında polisin olmadığı bilgisini alan Oktar, gizli geçidin başında beliriyor. Müritlerin yol göstermesiyle birlikte bahçedeki gizli geçidi kullanarak izini kaybettiriyor.

Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış

Oktar'ın peşinden örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen diğer kadınlar panik halinde ilerliyor. Kediciklerin ellerinde ise villadaki aramalardan kaçırdıkları çantalar olduğu görülüyor.

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Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış
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