Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kediciklerinin kaçışından yeni görüntüler ortaya çıktı! Adnan Oktar ve çete üyeleri böyle kaçmış

GİZLİ GEÇİTTEN KAÇTILAR



İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın kalesi olarak bilinen lüks villa didik didik arandı. Villaya baskın yapan polis ekipleri aramalarda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirdi. Ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamadı. İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı! | Video