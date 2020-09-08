SON DAKİKA: İmam hatip mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler için harekete geçildi! RTÜK'ten flaş açıklama

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler, Haber Global TV ekranlarında katıldığı bir programda imam hatip mezunlarını küstah sözlerle hedef aldı. Mütercimler, milyonlarca imam hatip mezununu sahtekarlık, sapıklık ve ahlaksızlık ile suçladı. Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." denildi.

Erol Mütercimler'den tepki çeken ifadeler: "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" | Video

NE OLMUŞTU?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.