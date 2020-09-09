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’li belediyenin ‘sahra hastanesi’ yalan oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
CHP’li belediyenin ‘sahra hastanesi’ yalan oldu
Kılıçdaroğlu, "Pandemi ile en iyi CHP'li belediyeler mücadele etti" açıklamasını yapsa da, CHP'li belediyeler algı operasyonları yapmayı tercih etti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 4 Nisan'da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP
Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Valiliğin sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığını açıklamasının ardından sözde hastane, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenmişti.
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CHP’li belediyenin ‘sahra hastanesi’ yalan oldu
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