CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a tecavüz soruşturması

Aydın CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen kadına uyuşturucu içirdiği ve sonrasında tecavüz ettiği iddiasıyla çalkalanıyor. İçişleri Bakanlığı sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve basında yer alan haberler üzerinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Bakanlık iddiaları araştırması için iki müfettiş de görevlendirdi. CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın saldırı ve cinsel istismarını anlatan mağdur kadın, belediyedeki görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğünü söyledi. Sohbet edilirken kendisine bir ot içirildiğini ifade eden talihsiz kadın ardından kendinden geçtiğini, taciz ve tecavüze uğradığını anlattı. Şantaj yapmak amacıyla Ali Çağlar adlı şahsın olay anını saniye saniye video kaydına aldığını söyleyen tecavüz mağduru kadın, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da olaya şahit olduğunu ifade etti. Mağdur kadın, Başkan Atabay'ın yanı sıra DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in de kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Çekilen video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüzün sürdüğünü söyledi.