Erdoğan’a övgü Fransa’ya eleştiri

Türkiye ve Yunanistan arasındaki tansiyonda Fransa'nın kendi çıkarları için hareket ettiğini sık sık dile getiren Yunan yazar ve film yönetmeni Aris Hadjisstefanou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'daki başarılarını övdü. Sputnik Yunanca'daki köşesinde Recep Tayyip Erdoğan adı verilen Somali'deki hastaneyi yere göğe sığdıramayan yazar, hastanenin son olarak 55 milyonda bir görülen, bir kadının beşiz doğurmasıyla gündeme geldiğinin altını çizdi. Hadjisstefanou, "Ancak kimse hastanenin Avrupa standartlarını aşan modernliğine işaret etmedi. Hastane sadece Somali'nin değil bütün Sahraaltı Afrikası'nın en ileri donanımına sahip" diye yazdı. Somali'de doğan çocuklara "İstanbul ve Erdoğan" isimlerinin verildiğini hatırlatan yazar, dünya deniz ulaşımında kritik bir öneme ve coğrafi konuma sahip Somali ve Etiyopya'da yaptığı yatırımları diğer ülkelere de taşıyan Türkiye'nin Sudan, Somali ve Libya'ya ek olarak Çad ve Nijer'de de askeri üsler kurmak için bu ülke yetkilileriyle görüştüğünü ileri sürdü. Hadjisstefanou "Türkiye'nin Afrika'daki elçilik sayısı Erdoğan döneminde 12'den 46'ya çıktı. THY'nin uçuş yaptığı destinasyon sayısı da 6'dan 60'a yükseldi. Buna Türk şirketlerinin Afrika'da aldıkları büyük projeleri de eklerseniz Türkiye'nin Afrika'daki yatırım atağını görürsünüz" dedi.Yunan yazar şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin yatırım yaptığı ülkeler Fransa'nın eski sömürgeleri. Fransa ile son karşılaşma Libya'da oldu. Türkiye ve Fransa arasındaki rekabet Libya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanacak. Bu da iyi oldu. Çünkü böylece eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile eski başbakan Andreas Papandreou'nun içtikleri şarap hatırına veya uluslararası hukuk adına Paris'in Doğu Akdeniz'de bizi Türkiye'ye karşı savunmadığı ortaya çıktı. Fransa kendi çıkarları için Yunanistan'a destek veriyor. Umarım bu gerçeği herkes görür..." DIŞ HABERLER