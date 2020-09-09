İmam Hatiplilere hakarete suç duyurusu

Her ferdi olayı İslam'a saldırmak için fırsata çeviren hazımsız çevreler, bu defa da bir "sahte şeyh" üzerinden İmam Hatip mezunlarını hedef aldı. Önceki gün bir televizyon programına katılan Haliç Üniversitesi öğretim üyesi ve gazeteci Erol Mütercimler, "Fatih Nurullah" takma adlı tacizci sahte şeyh Eyüp Fatih Şağban'la ilgili tartışmada, "Buradan (İmam Hatip Liseleri'nden) mezun olanlar karşımıza sahtekâr, cinsi sapık olarak çıkıyor" ifadelerini kullandı. Bu skandal açıklamaya sosyal medyada tepki yağdı.RTÜK, Mütercimler'in canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mütercimler'in ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da Mütercimler hakkında yasal işlemlerin ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mütercimler'in sözlerini şiddetle kınadığını belirtti.ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, önemli kademelere gelmiş birçok ismin İmam Hatip mezunu olduğunu belirterek "81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlatacaklarını bildirdi.SAKARYA'DA bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkan "Fatih Nurullah" takma adlı sahte şeyh Eyüp Fatih Şağban'a tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, "Kendini dine uydurmak yerine, dini kendi süflî emellerine alet eden böylelerinin şerrinden Allah'a sığınırız" ifadelerine yer verdi. Vakıf, Şağban'a hak ettiği cezanın en kısa sürede verilmesi dileğinde bulundu.