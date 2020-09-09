İzmit’te FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

İzmit'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği ortak operasyonla 2 kişi yakalandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari durumundaki 2 kişinin İzmit'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan adres tespitinin ardından düzenlenen ortak operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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