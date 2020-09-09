ÖNDER’den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, Yönetim Kurulu üyeleri, imam hatip lisesi mezunları ve aileleri, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesine giderek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kamu davası açılması istemiyle suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim eden Kamber Çal, ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Eyüp Özsoy, TÜGVA Başkanı Enes Eminağaoğlu, KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Canan Sarı da hazır bulunarak destek verdi.





Bu cümleler bir zihniyetin dışa vurumudur

Erol Mütercimlerin, katıldığı televizyon programında imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağıladığını söyleyen Kamber Çal, "Bir tv programında sıradan bir cümle gibi görünen, fakat gayet bilinçlice sarf edilmiş cümleler aslında, kurulduğu günden bu yana imam hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumudur. Hedefi Türkiye'dir. 83 milyonluk birlik ve beraberliğimizdir" dedi.





Okullarımızdan değerli isimler yetişti

İmam hatip camiasının bugün on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir aile olduğunu belirten Çal, "69 yıl önce kurulan imam hatip okulları, kamuoyunun gayet yakından bilindiği gibi halkımızın teveccühü ile bugüne ulaşmış eğitim kurumlarıdır. İmam hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. Mezunlarımız dün olduğu gibi bugün de esnafından öğretim görevlisine, mühendisinden devlet adamına kadar ülkemizin dört bir yanında hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Haliç Üniversitesi'nden İmam-Hatip'lere hakaret eden Erol Mütercimler hakkında flaş açıklama | Video

İftiralar, birliğimizi hedef alıyor

Kamber Çal, açıklamasına şöyle devam etti: "İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz.





Gereğinin yapılacağına inanıyoruz

Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına; ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki, adalet yerini bulacak ve bir daha kimse ülkemizin güzide okulları olan imam hatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cüret edemeyecektir. Son olarak okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan; imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, işadamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

81 ilde suç duyurusu yapıldı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin önce sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği ardından ise savcılığa taşıdığı konuyla ilgili olarak Türkiye genelindeki tüm imam hatip dernekleri de harekete geçti. ÖNDER çatısı altındaki il ve ilçe dernekleri de eş zamanlı olarak 81 ildeki adliyelere giderek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu ve basın açıklaması gerçekleştirdi.



İŞTE VERİLEN O DİLEKÇE









Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusu