‘Salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz’

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. Kovid-19 salgını çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden zirveye katılan Erdoğan, açılış konuşmasında şöyle dedi:"Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmamız Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biridir. Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attık. Beşinci toplantımızı 2018 yılında Ankara'da gerçekleştirmiştik. Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı videokonferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum. Bu vesileyle Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, tedavisi süren kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.""Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleriyle İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz.""Rabbimiz Kuranı Kerim'de bizlere 'her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu' müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran, hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Bugün gerek ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu kararların uygulanmasını konusunda bakanlarımıza elbette önemli görevler düşüyor. Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı ifade etmek isterim."YAKLAŞIK 2.5 saat süren zirvenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, Kovid-19 ile mücadelede daha yakın işbirliğinin önemi vurgulandı. Ekonomik işbirliğinin daha da ilerletilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması, Kovid-19'un yarattığı ekonomik sınamaların aşılması amacıyla 28. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın en kısa zamanda yapılmasına karar verildi. Bildiride, PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğine dikkat çekilerek, "Ortak sınırlarda bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşı mevcut işbirliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizme ve örgütlü suça karşı sonuç odaklı işbirliği amacıyla, ortak operasyonlar dahil, eşgüdüm içinde adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır" denildi. Bildiride, taraflar, İsrail-Filistin ihtilafının kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne sarsılmaz desteklerini vurgulayarak, üçüncü ülkelerin Filistin Davasını zayıflatma girişimlerine karşı Filistin'e desteklerini ifade etti.İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de toplantı öncesi "Kovid-19 sorunu hallolduktan sonra sizleri Tahran'da ağırlamayı ümit ediyorum" dedi. Türkiye ve İran arasındaki münasebetlerin iyi komşuluk, ortak kültürel değerler, karşılıklı saygı, çıkarların korunması, istikrar, güvenlik ve barış temelinde geliştiğini dile getiren Ruhani, "Türkiye ve İran ilişkileri, tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu nedenle acı ve nahoş hadiseler iki ülke ilişkilerine zarar verememiştir. Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücü. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için dostluk ilişkilerini takviye etmekten başka yol yok" diye konuştu.