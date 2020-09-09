Son dakika: Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapis

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi
Ayrıntılar geliyorODA TV'nin sapık şeyhinin yeni bağlantıları ortaya çıktı! 15 Temmuz'da alçak talimat 30 yıldır entrika çeviriyor! ODA TV’nin sapık şeyhi Eyüp Fatih Şağban yeni detaylar ortaya çıktı!