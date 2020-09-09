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Son dakika: 'ın 3 yıl 9 ay hapis

mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan 'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:09 Son Güncelleme: 9.9.2020 19:15 ABONE OL
Son dakika: Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapis

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi

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Son dakika: Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapis
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