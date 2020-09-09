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Yakalama kararı olan /PDY üyesi öğretmen yakalandı

’da /PDY örgütüne üye olmak suçundan yakalaması olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:31 ABONE OL
Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı
Operasyon, Aksaray merkezde bir adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne üye olmaktan yakalama kararı olan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen R.S.'nin Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan şüpheli R.C. Aksaray T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.
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Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı
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