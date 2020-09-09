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provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında 'la gayrimeşru devriye...

, 'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. 'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve silahsız olması gereken Meis adasına asker gönderen Yunanistan provokatif eylemlerini sürüdürüyor. Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 16:08 Son Güncelleme: 9.9.2020 16:13 ABONE OL
Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

'de tansiyonu yükseltmeye devam eden , 'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi.

Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon, askeri hareketliliği artırdı. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu. 'ın 'ye 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkiyatı yapmasına, Türkiye sert tepki göstermişti.

Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

AĞIR SİLAHLI ZODYAK

'nin 'deki hamlelerinin ardından provokatif eylemlerini sürdüren , silahsız olması gereken Meis Adası'nda askeri hareketliliği artırdı. Üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu botlar, adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi.

A Haber Yunan komandoları görüntüledi! Yunan askerleri Meis Adası çevresinde devriye geziyor | Video

Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

AĞIS SİLAHLI KOMANDOLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Türk karasularında yer alan ve Meis'e en yakın kara parçası konumundaki Besmi Adası'ndan normal şartlarda sadece Sahil Güvenlik botunun bulunduğu Meis Adası'nda alınan aşırı güvenlik önlemlerini ve ağır silahlı komandoları görüntünledi. Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan 2 fiber bot, ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti.

Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

ASKERİ ARAÇLAR GEZİYOR

Meis Adası'nın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü. Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip, adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi. Meis Adası'ndaki Yunan fırkateyni ve limandaki Sahil Güvenlik botu da beklemeye devam ediyor.

Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin Kaş'a bağlı Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi de sürüyor. Dün Meis Adası önünden geçerek Kalkan açıklarına giden firkateyn, gece tekrar Kaş'taki koya dönüş yaptı.

İşte Yunanistan'ın silahlandırdığı Meis! A haber Meis Adasını havadan görüntüledi! | Video

Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...

YUNANİSTAN'A 580 KİLOMETRE

'ın askeri sevkiyat yaptığı, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulov'un 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nın kurtuluşunun 77'nci yıl dönümü kutlamalarına katılacağı açıklanmıştı.

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Yunanistan provokasyonunu sürdürüyor! Meis adasında Zodyak'la gayrimeşru devriye...
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