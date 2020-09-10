Çavuşoğlu: Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Dış İlişkiler Komisyonu'nda Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kıbrıs Rum yönetimi yakın zamanda bizim haklarımızı da gözardı ederek aynı zamanda Lübnan'ın haklarını da göz ardı ederek İsrail'le bir anlaşma içerisine girdiğini belirten Çavuşoğlu, "2004 yılında Yunanistan lisanslama alanlarını açıklamaya başladı. Bu Libya'yı da haklarını ihlal etme anlamına geliyor." dedi.

"YUNANİSTAN DİYALOGTAN HEP KAÇTI"

Çavuşoğlu, Bölgedeki kıyısı en fazla olan ülke ise bunun dışında tuttular, yani Türkiye'yi, bizim ülkemizi. Kıbrıs Rum yönetimi BM'nin Annan Planı'nı reddetmelerine rağmen AB'ye üye yapıldılar. Kendilerinin maksimalist amaçlarının peşinde gittiler. Lütfen haritalara bakın. Sevila haritası ortaya kondu. Bu haritaya göre Türkiye'nin herhangi bir hakkı yok. Bizim diyalog çağrılarımıza rağmen 2011 ve 2012 yılında KKTC, BM'nin de desteğiyle hak paylaşımıyla ilgili müzakere talebinde bulundu.

Biz de buna destek verdik, hakkaniyet paylaşımına destek verdik. Yunanistan da yeni hükümetin kurulmasıyla bilgili deniz sınırlarımız konularıyla ilgili adım atmaya çalıştık. Kıbrıslı Rumların tutumuyla ilgili bu maalesef gerçekleşemedi. Sayın Erdoğan, Miçotakis'le Londra'da bir araya geldi, ama Yunan tarafı bizimle diyalog içerisine girmek istemedi. Hep bundan kaçtı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...