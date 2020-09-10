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'de bıçaklı kameralara yansıdı

'de iki grup arasında çıktı. Bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kişi ise gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 18:05 Son Güncelleme: 10.9.2020 18:11 ABONE OL
Çekmeköy'de bıçaklı kavga kameralara yansıdı

İstanbul Çekmeköy'de iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı. İKi grup arasındaki kavga anbean kameralara yansıdı.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Olay dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopalarında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp edilerek ve bıçaklanarak yaralanan Sinan Ç., Osman Ç., ve İlker Ç. hastaneye kaldırılırken, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olaya karışan Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S., 'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çekmeköy'de bıçaklı kavga kameralara yansıdı
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