Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'teki saldırıya ilişkin açıklama

Türklerin ve Müslümanların kalabalık olarak yaşadığı Stockholm'de Kur'an'ı Kerim yakmak için polisten izin isteyen ırkçı parti üyelerinin görüntüleri büyük tepki topladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ SALDIRIYI KINADI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadığını belirten bir mesaj yayınladı.

Başkan Erbaş, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitap Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırları şiddetle kınadığını vurguladı.

"KAYGI VERİCİ DURUMDUR"

Başkan Ali Erbaş, "İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarına devam etmesi kaygı verici bir durumdur. Tüm insanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum."

Danimarkalı ırkçı parti üyelerinden Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonu

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