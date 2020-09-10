İhalesiz, ÇED’siz 350 milyon liralık rant kıyağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dürüst belediyecilik söyleminin arkasına gizlenerek oynadığı rant oyunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan "2004007138" nolu başvuru ile ortaya çıktı. İmamoğlu, belediye şirketleri bir bir rant yuvasına dönüştürmeye başladı. CİMER'e yapılan bir başvuruda Şile'nin Karakiraz köyü Kömürcüoda mevkinde bulunan İSTAÇ'a ait katı atık düzenli depolama alanında 4.000 ton/gün kapasiteli Biyometanizasyon Tesisi ve 20 MW kurulu gücünde elektrik ve ısı enerjisi üretim tesisi için ihaleye çıkılmadan ve ÇED süreci tamamlanmadan Vega Hereko Enerji Üretim San ve Tic. A.Ş adlı şirkete inşaat izni verildiği belirtildi. Ancak izin öncesi Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre "ÇED olumlu" kararı alındı, ne de ihaleye çıkıldı.Belediyenin şirkete ayrıcalık tanıyan kararının arkasında ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) yattığı öğrenildi. Hükümetin yerli ve milli enerji üretimini teşvik etmek için devreye aldığı YEKDEM'den yararlanabilmek için şirketlerin tesislerini 31 Aralık'a kadar devreye almaları gerekiyor. Bu nedenle belediye de hukuksuzluğa göz yumdu. Belediye, şirketin alacağı YEKDEM desteğinin yalnızca yüzde 8'ine razı olduğu belirtildi. Ancak ihale düzenlenseydi bu pay yüzde 30'a kadar çıkabilirdi. Şirket 10 yıl boyunca her yıl devletten 28 milyon dolar alacak. Bunun 2.5 milyon doları belediyeye kalacak. İncak ihale düzenlenseydi 5 milyon dolar daha girecekti. Yani İstanbullu 10 yıl boyunca kendi cebine kalacak 50 milyon doları, yaklaşık 380 milyon lirayı şirketin kasasına bıraktı.VEGA Hereko Salihli'nin Çapaklı Köyü'nde yapılmak istenen biyogaz santrali ile de gündeme gelmişti. Şirketin, santrali inşa eden ve 50 bin lira sermaye ile kurulan Ege Biyogaz Enerji Üretim A.Ş.'yi Mart 2019'da alıp sermayesini 1 milyon 250 bin liraya yükselttiği öğrenilmişti.