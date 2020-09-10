Pendik'te dereden gelen koku bezdirdi

Pendik'teki Kemiklidere'de yaz ve bahar aylarında su seviyesi düşüyor. Suyun azalmasıyla birlikte özellikle bu dönemlerde dereden pis koku yükseliyor. Derenin geçtiği mahallelerde yaşayanlar çevredeki atıkların dereye bırakıldığını, koku nedeniyle pencerelerini dahi açamadıklarını söylüyorlar. Orhangazi Mahallesinin bazı sakinleri, fabrikalardan da dereye kimyasal atık bırakıldığını iddia ediyor.

"ESNAF OLARAK, HALK OLARAK PENCERELERİ AÇAMIYORUZ"

Belirli aralıklarla dereden yükselen kötü koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını belirten bölge esnafı Cevdet Alaca, şunları söyledi:

"İleride deri sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi var. Oradan atılan kimyasal atıklardan dolayı, yaz aylarında sıcak olunca, kimyasal atıkları da sürükleyecek su olmayınca burada bir koku oluyor. Sinek ve haşereler oluyor. Dükkanlarımızda camlarımızı açamaz hale geldik. Buranın ıslah edilmiş bir kısmı var. Tamamen ıslah edilmemiş. İlerideki inşaattan çıkan pislikler de derenin içine giriyor. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Şu derenin haline bakar mısınız? Esnaf olarak, halk olarak pencereleri açamıyoruz. Kemiklidere'nin hali bu şekilde. Kanalizasyon da var. Onlarda filtre falan da yok. Direkt su aşağı akıyor. Geniş bir dere olmasına rağmen kuru. Kuru olduğu için de koku yapıyor. Dışkılar, pislikler orada kalıyor ve kaldığı için de koku yapıyor. Üzerinde sinek, böcek, fare ne ararsanız oluyor. Şu an virüsle mücadele ediyoruz. Virüsle mücadelede hijyenden bahsediyoruz. İlk olarak asli görev olan sokakları temiz tutma. Biz halk olarak buna uymaya çalışıyoruz. Belediyemizden de şu derenin ıslahını, temizlik çalışmalarını, fabrikaların atıklarını atarken filtreleri var mı yok mu bunları denetlemesini istiyoruz."

"AŞIRI DERECE BİR KOKU YAYILIYOR"

Derenin geçtiği bölgede yaşayan Ali Koç da "1980'den beri biz burada ikamet ediyoruz. Daha önceki durum bu durumdan daha iyiydi. Eskiden güzel su akardı. Şimdi her yerden atık akıyor. Özellikle bazı saatlerde aşırı derece bir koku yayılıyor. Bu kokunun nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Mahalleli olarak çok rahatsızız. Bu kokudan dolayı kapı ve pencerelerimizi bile açamıyoruz. Bakın kanalizasyon akıyor ama kime başvursak boş çıkıyor. Özellikle gece bazen vidanjörler gelip boruları dereye bırakarak belli saatlerde boşaltıp kaçıp gidiyor. Bu olaylar da çok oluyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Gürses ise "Buradaki evlerde yaşamak zor. Ben yukarıda yaşıyorum. Koku oraya kadar geliyor" ifadelerini kullandı.