Son dakika | CHP'li belediyeden büyük kıyım! İşçiler isyan etti: Bizi hayata küstürdüler...

"BİZE SADECE KISA BİR MESAJLA İŞTEN ÇIKARTILDIK"

Belediye binasına alınmadıklarını belirten Mustafa Ünüvar, "Kendi aramızda çok büyük şoka uğradık. Ne olduğunu bilmiyoruz ve hiçbir şekilde bize bir açıklama yapılmıyor. Kime başvurduysak bizi hep geri çevirdi. Biz sadece kısa bir mesajla işten çıkartıldık ve belediye binasına da giremiyoruz. 12 arkadaş bu muameleyi haketmediğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kendi yakınlarını işe almak için işten çıkarıldıklarını söyleyen Mikail Paşa, "Biz Beşiktaş Belediyesi personeli değilsek bu kartı bize neden verdiler ve bizi çıkartıp yerimize 15 kişi aldılar. Bizim garaj amirimiz hiçbir iş yapmamasına rağmen aylık 14-15 bin liraya yakın maaş alıyor. Ayrıca oğlu bile bu birimde çalışırken biz neden ortada kaldık. Şefin tüm yakınları, akrabaları bu birimde çalışıyor. 5-6 senelik elamanı çıkartıp yerine kendi yakınlarını işe aldılar" diye konuştu.

