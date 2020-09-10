Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 10 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 10 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

10 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.

Test sayısı: 107.702

Vaka sayısı: 1512

Vefat sayısı: 58

İyileşen hasta sayısı: 1219

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.

Test sayısı: 111.193

Vaka sayısı: 1673

Vefat sayısı: 55

İyileşen hasta sayısı: 943