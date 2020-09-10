SON DAKİKA: NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi!

NATO'da yapılan kritik Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra MSB tarafından yapılan açıklamada: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.



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