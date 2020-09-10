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SON DAKİKA: 'da toplantısı sona erdi!

'da yapılan kritik toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra tarafından yapılan açıklamada, Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müdahalelerin engellenmesine yönelik önemler görüşüldü" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 18:58 Son Güncelleme: 10.9.2020 19:04 ABONE OL
SON DAKİKA: NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi!

NATO'da yapılan kritik Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra MSB tarafından yapılan açıklamada: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi!
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