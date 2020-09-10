SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari'deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım.

DSÖ OFİSİ İSTANBUL'DA AÇILDI

DSÖ Ofisi İstanbul'da açıldı. İstanbul Ofisi Kovid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak.

Koronavirüs salgınında Türkiye güçlü sağlık altyapısı, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı sınav verdi. Dünyanın malzeme ve erişime zorluklar yaşadığı dönemde Türkiye 150'den fazla ülkeye yardım imkanında bulunabildi.

Koronavirüs hastalığın kesin tedavisi halen bulanamamıştır. Ancak ülkemiz etkin tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Pandeminin başladığı aylarda alanan sıkı önlemlerle vaka sayısını azaltmaya başlamıştık.

Burada önemli olan kontrollü hayat tarzı ile ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı. Alışkanlıklarımız, geleneklerimiz, sosyo kültürel yapımız bizleri kontrollü olmayan bir sosyal hayatta yüzyüze getirdi. Bunun sonuçlarını gördük. Tedbirlerin gözardı edildiği bölgeler olarak öne çıktı. Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerimizde bizzat ilgilendik. Valilerimiz, sağlık yöneticilerimizle sık sık görüştük. Yatak, cihaz, malzeme ve personel takviyesi yaptık. Öncelikli illerde alınan tedbirlerin etkisinin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısını azalttığını yakından müşahade ettik.

VAN'DA SON HAFTA YÜZDE 17 ORANINDA ARTI YAŞANDI

Bugün Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizi değerlendirdik. Bu 4 ilimizle ilgili detayları paylaşmak istiyorum.

Van'da son hafta yüzde 17 oranında artı yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de son haftada sabit kaldı. Bitlis'te son hafta sabit kaldık.

TÜRKİYE GENELİNE YATAK DOLULUK YÜZDE 52

4 ilimizde 65 yaş üstüne baktığımızda Van'da 4 kat, diğer üç ilde 3 kat olduğunu gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz.

Hasta yatak kapasitelerimiz, yoğun bakım yataklarımızda Van'da önümüzdeki günlerde 93 yatak ilave ederek 221'e çıkarıyoruz. Van'da yatak doluluk yüzde 54, yoğun bakım yüzde 74. Bitlis'te yoğun bakım yatak sayımızı 80'e çıkarıyoruz. Bitlis'te 55 yatakla doluluk oranımız yüzde 51, yatak doluluk yüzde 43. Muş'ta yoğun bakım sayımızı 48 yatağa çıkarmış olacağız. Yatak doluluk oranımız yüzde 35, yoğun bakım yüzde 58'dur. Hakkari'de yoğun bakım yatak sayımızı 44'e çıkarmış olacağız. Hakkari'de yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 47.

Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67, solunum cihazı yüzde 32. Herhangi bir sorunumuzun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır. Temaslı taraması, yani filyasyon çalışması, salgınla mücadelemizde hayati öneme sahiptir.

Van'da salgın başında 80 olan ekip sayımızı 128'e yükselttik. Bugün filyasyon ekip sayımız 150 ekibe ulaşacak. Bitlis'te filyasyon 90, Hakkari'de 65'e, Muş'ta 50 ekibe çıkardık. Van'da temaslılara ulaşma süremiz 17 saate kadar düştü. Bölgede hasta sayıları artış halen devam etmektedir. İllerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2. Temaslı ve şüphelilerin kendilerini izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.