Son dakika: Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi A Haber'e konuştu: 'İyi misin' deyince, 'İyi olsam şehit olurum' derdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman komutanlarından Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'de birliğinin başında geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Abdullah Ağar, şehit komutanın İdlib'de şubat ayındaki topçu düellosunda milletin onurunu kurtardığını ifade etmişti. Kahramanlığı ile TSK'nın göğsünü kabartan şehit general Sezgin Erdoğan'ın annesi Esma Erdoğan A Haber'e konuştu. Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen anne Erdoğan, son görüşmelerinin 13 ay önce olduğunu belirtti, "13 aydır hasretim. Bu beni yakıyor, yandım onun için. Ama çare yok ne yapabilirim." dedi. Erdoğan, kahraman komutanın sürekli şehit olmak istediğini dile getirdiğini de ifade etti.
Son dakika haberi: Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi Esma Erdoğan A Haber'e konuştu | Video
"ANNEM DEDİ, BAŞKA BİR ŞEY DEMEDİ"
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ailesine çok düşkündü. Anne Erdoğan, oğlu ile ilişkilerini anlattı, şöyle konuştu:
Benim oğlum gibi bir tane daha oğlan yoktu, daha ne diyebilirim. Çok iyi yetiştirdim ben onu, hiçbir kötü lafını duymadım. Sözümden hiç çıkmadı, 'Annem' dedi, başka bir şey demedi.
"BENİ BU YAKIYOR"
Oğlu ile görevinden ötürü en son geçen sene Kurban Bayramı'nda görüştüklerini ifade eden acılı anne, "En son geçen sen Kurban Bayramı'nda görüştük. 13 aydır hasretim. Bu beni yakıyor, yandım onun için. Ama çare yok ne yapabilirim." diye konuştu.
"İYİ MİSİN OĞLUM DEYİNCE, İYİ OLSAM ŞEHİT OLURDUM DERDİ"
Anne Erdoğan, oğlunun şehadet ateşi ile yandığını söyledi. Telefon görüşmelerinde annesine sık sık şehit olmak istediğini söyleyen kahraman komutan, 'İyi misin' denildiğinde, 'İyi olsam şehit olurdum' yanıtını veriyordu. Anne Erdoğan oğlunun şehitlik arzusunu şu sözlerle aktardı:
Şehit olmayı çok istiyordu. 'İyi misin oğlum?' deyince, 'Kötülere bir şey olmaz anne' diyordu. 'İyi olsam şehit olurum' diyordu. Çok istiyordu şehit olmayı, ben ise, 'Öyle deme oğlum, görev başındasın' diyordum.
"ORASI PEYGAMBER OCAĞI, BANA O GURBET DOKUNMUYORDU"
Oğlu ile gururlandığını ifade eden şehit annesi Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Ben onunla gururlanıyordum askeriyede görev yaptığı için. O gurbet bana dokunmuyordu o yüzden. Çünkü orası Peygamber ocağı. Biz onu küçücükten bu yana asker yetiştirdik. Devlete millete faydası olsun istedik. Çok memnunum yavrumdan, nur içinde yatsın inşallah. 5 kardeşlerdi, biri 7 yıl önce vefat etti. İyi anlaşırlardı. Kardeşler arasında hiç dargınlık yok. Çok iyi anlaşırlardı.
SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: ŞAKALAŞTIK
Oğlu ile arasında geçen son telefon konuşmasını anlatan anne Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Son konuşmamızda şakalaştık. 'Yurt dışındayım' diyordu. 'Biliyorum oğlum' diyordum, haberleri hiç kaçırmam. O mesleğe başladığından beri haberleri kafama yazdım.