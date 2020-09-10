Son dakika: Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi A Haber'e konuştu: 'İyi misin' deyince, 'İyi olsam şehit olurum' derdi

"ORASI PEYGAMBER OCAĞI, BANA O GURBET DOKUNMUYORDU"

Oğlu ile gururlandığını ifade eden şehit annesi Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ben onunla gururlanıyordum askeriyede görev yaptığı için. O gurbet bana dokunmuyordu o yüzden. Çünkü orası Peygamber ocağı. Biz onu küçücükten bu yana asker yetiştirdik. Devlete millete faydası olsun istedik. Çok memnunum yavrumdan, nur içinde yatsın inşallah. 5 kardeşlerdi, biri 7 yıl önce vefat etti. İyi anlaşırlardı. Kardeşler arasında hiç dargınlık yok. Çok iyi anlaşırlardı.