Terörist Ercan Bayat'ın yakalanması Reyhanlı'da hayatını kaybedenlerin ailelerini sevindirdi

11 Mayıs patlamasında kızını ve torununu kaybeden Döne Kuvvet, terörist Ercan Bayat'ın yakalanmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bunların daha devamı da var. Diğerlerinin hepsinin yakalanmasını istiyorum. Miraç Ural da inşallah en kısa zamanda yakalanır. Hükümetimiz sağolsun, diğerlerini de yakalayacaktır. Bizler daha mutlu oluruz. Devletimiz sağolsun var olsun" dedi.
BİRÇOK AİLENİN CANI YANDI
Yaşanan saldırıda 28 yaşındaki oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci ise faillerin hepsinin yakalanmasını umut ettiklerini belirterek, "Yakalanmasına çok sevindik, mutlu olduk, devamının gelmesini istiyoruz. İnşallah hepsi yakalanır, devletimize güveniyoruz" diye konuştu.
DİĞER FİRARİLER DE YAKALANMALI
11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise "Ercan Bayat'ın yakalanmasına büyük bir sevinç duyduk. Ama yeter mi yetmez. Bu 2013 yılındaki patlamayı yapan firariler var. Onların da bir an önce yakalanması Türkiye'ye getirilmesi ve hesap sorulması lazım.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.