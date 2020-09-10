Terörist Ercan Bayat'ın yakalanması Reyhanlı'da hayatını kaybedenlerin ailelerini sevindirdi

11 Mayıs patlamasında kızını ve torununu kaybeden Döne Kuvvet, terörist Ercan Bayat'ın yakalanmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bunların daha devamı da var. Diğerlerinin hepsinin yakalanmasını istiyorum. Miraç Ural da inşallah en kısa zamanda yakalanır. Hükümetimiz sağolsun, diğerlerini de yakalayacaktır. Bizler daha mutlu oluruz. Devletimiz sağolsun var olsun" dedi.