Zekeriya Öz’ü kaçıran isim Ukrayna’da sahnede! Türk işadamını 7 milyon Euro dolandırdı

Aytaç Ocaklı, FETÖ'cü kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'ün yurtdışına firar etmesini organize eden kişi... Ocaklı'nın, ayrıca 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra görevden uzaklaştırılan Zekeriya Öz adına, işadamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit edip skandal Dubai gezisi ile ilgili fatura almak üzere Ali Ağaoğlu'nun ofisine giden "fatura timi" içerisinde olduğu biliniyor.

Bilindiği üzere, Zekeriya Öz ve ailesinin Dubai gezisinin masraflarını Ali Ağaoğlu'nun karşıladığı ortaya çıkmış, bunun üzerine Zekeriya Öz'ün avukatı Tayfun Aktaş ile Aytaç Ocaklı devreye girmişti. Aktaş ve Ocaklı, Ali Ağaoğlu'nu tehdit ederek, Zekeriya Öz'ün Dubai gezisinin masraflarını Ali Ağaoğlu'ndan ödemiş gibi gösteren bir makbuz düzenlemesini istemişlerdi.

ÜNLÜ İŞADAMINI TEHDİT ETMİŞLERDİ

Makbuz isteklerini reddedince Aytaç Ocaklı, Ali Ağaoğlu'nu "Bu iş burada kalmaz, bunun hesabını size sorarız" diye tehdit etti. Aktaş ve Ocaklı, istediklerini yaptıramayınca Ağaoğlu'na, "Sizi yaşatmayız. Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, ticari olarak da her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiler. Aytaç Ocaklı'nın, Türkiye'de iken Zekeriya Öz'ün işadamlarıyla ilişkisini sağladığı, adeta kasası gibi davrandığı belirtiliyor. Ocaklı daha sonra da Türkiye'den kaçtı. Zekeriya Öz'ün 11 Ağustos 2015 tarihinde Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a, oradan Ermenistan, Ukrayna üzerinden halen saklandığı Almanya'ya kaçışını organize eden isim olarak da finansörü Aytaç Ocaklı olarak biliniyor.

UKRAYNA'DA TÜRK İŞADAMINI…

Zekeriya Öz'ü Türkiye'den kaçırıldığı iddia edilen Aytaç Ocaklı bu kez Ukrayna'da ortaya çıktı. Ocaklı'nın Ukrayna'ya yatırım yapmaya giden bir Türk işadamını yaklaşık 7 milyon euro dolandırdığı iddia edildi. Ukrayna makamları Ocaklı hakkında soruşturma başlattı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de turizm üzerine önemli yatırımları olan işadamının Ukrayna'da devletinden yol ihalesi alması üzerine bu ülkeye 30 iş makinesi gönderdi. Bir süre çalıştıktan sonra işin iptal olması üzerine iş makineleri bu ülkede kalan işadamına ulaşan Aytaç Ocaklı'nın piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro olan bu iş makinelerini sahte belgelerle Ukraynalı bir milletvekiline sattığı kaydedildi.

Aytaç Ocaklı'nın bu dolandırıcılık olayında ise daha önceden yanında çalışan Zekeriya Ersin Öktem'in adını ve kimlik bilgilerini kullandığı öğrenildi. Ukrayna makamlarına söz konusu şirket tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan tahkikat evraklarında adının geçtiğini gören Öktem, Aytaç Ocaklı'da çalışanı olması sebebiyle bulunan kimlik bilgilerinin dolandırıcılık olayında kullandığını anladı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Öktem, savcılığa verdiği ifadesinde, bir süre önce eline geçen ve bir Türk şirketinin dolandırılmasına ilişkin resmi evraklarda kendi adının geçtiğini ama fotoğraftaki kişinin aytaç Ocaklı'nın olduğunu gördüğünü belirtti.

"ESKİ ÇALIŞANIIYIM, KİMLİĞİMİ KULLANDI"

Eskiden Aytaç Ocaklı'nın şirketinde çalıştığını, bu sebeple kimlik ve oturma izin bilgilerinin Ocaklı'da bulunduğunu kaydeden Öktem, Ocaklı'nın şirketinden ayrılınca aralarının bozulduğunu ve 2016 yılından beri hiç Ukrayna'ya gitmediğini belirtti. Öktem, "Benim adımı ve kimlik bilgilerimi kullanmak suretiyle sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığını düşündüğümüz şikayetçi ve davacıyım" dedi. Olay ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken Ukrayna makamlarının dolandırılan Türk şirketinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma da devam ediyor. İş makinalarını satın alan Ukrayna Milletvekili Vitali Bort'un İiçişleri Bakan Yardımcısı Anton Herashchenko'a kendisine makinaları satan kişi olarak Aytaç Ocaklı'nın fotoğrafını gösterdiği de öğrenildi.

FARKLI İSİMLERLE…

Aytaç Ocaklı'nın Ukrayna'da Aitach, Ata ya da Aytach Ozzhaklı isimlerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Ocaklı'nın Ukrayna'da bu üç farklı ismi kullanarak ticari faaliyetlerini sürdürdüğü gündeme geldi. Ukrayna'da Yeditepe isimli bir inşaat firması, Target Management Ltd., DMAB Development Ltd. gibi başka bazı firmaları bulunuyor. Yeditepe inşaat firmasını "Editepe" olarak kullandığından söz ediyorlar. Şüphelinin Ukrayna'daki bir Türk emniyet müdürü ile de samimiyeti konuşuluyor.

HAKKINDA ARAMA KARARI VAR

Türkiye'de ise üç suçtan hakkında arama kararı var. Birincisi, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "Kasten yaralama", 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "dolandırıcılık", İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu... FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerden olan Aytaç Ocaklı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı da devreye girdi. 29 Temmuz 2020 günü Ukrayna Adalet Bakanlığı'na Aytaç Ocaklı hakkında iade edilmesine yönelik dosya gönderildiği öğrenildi.