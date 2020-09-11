AK Parti Konya İl Gençlik Kolları'ndan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Konya Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, imam hatip liselerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkeye büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştirmiş kurumlar olduğunu söyledi.

İmam hatip lisesi mezunları ve mensuplarının yanlarında olduklarını belirten Koru, şunları kaydetti:

"İmam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için burada toplandık. İmam hatip liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir."

İmam hatiplilerin üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatladığını vurgulayan Koru, "İmam hatip mezunlarının, ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma ve ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan bu yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz." dedi.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları olarak, mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacaklarını belirten Koru, "Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki İmam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Koru ve teşkilat mensupları, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

- İmam hatip mezunlarından Mütercimler'e tepki

Öte yandan, Konya İmam Hatip Lisesi önünde toplanan 26. dönem AK Parti Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve beraberindeki kadınlar da Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Mezunlar adına konuşan Erdoğan, memleketini seven, milletinin huzur ve refahı için gayret eden inançlı insanları baskı altına almak ve aşağılamak amacıyla imam hatipliler üzerinden hakaret etmek isteyenlerin gündeme geldiğini anımsattı.

Mütercimler'in ifadelerini hayret, kaygı ve üzüntüyle izlediklerini aktaran Erdoğan, "Bu şahıs, topluma üstten bakma, milletimizin kahır ekseriyetini oluşturan milli ve manevi mirasına sahip çıkan insanımızı hor ve hakir görme hakkını kendinde gören saygısız zihniyetin mütercimi olmuştur. İlk kız mezunları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz imam hatip lisemizin önünden kendisini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.